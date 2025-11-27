南海電気鉄道は、タッチ決済1日上限割サービスの実証実験を12月1日から2026年3月31日まで実施する。同一のタッチ決済対応カードやそれを設定したスマートフォン等で1日に支払う南海電鉄線の運賃総額が2,200円を超えた場合、超過分を割り引くもの。対象は大人運賃のみ。例として、難波〜高野山の往復は通常2,860円のところ、同サービス適用時は660円割り引く。対象はタッチ決済改札未設置の8駅を除く南海電鉄全線で、12月5日から高