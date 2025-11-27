エミレーツ航空とエア・カナダは、戦略的パートナーシップを2032年まで延長した。両社は2022年、3年間のパートナーシップ契約を締結し、カナダとアメリカ、ドバイを含む各路線で共同運航（コードシェア）を行っていたほか、エア・カナダはドバイ国際空港の発着ターミナルをターミナル3に移転している。契約を更新し、期間を2032年末まで延長する。これにより、対象となる利用者への優先特典のほか、2032年以降のドバイ新空港の移転