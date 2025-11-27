ボートレース福岡SGチャレンジカップ、及びG2レディースチャレンジカップは3日目の開催を終えた。気合の踏み込みでオープニングレースを制した。1Rは勝浦真帆（29＝岡山）はイン速攻逃げ。2番手スタートがコンマ15という中で、コンマ06の鋭発を決めた。さすがスタート巧者で鳴らすだけある。「逃げられてホッとしています。スタートは勘通りに行けました」06を勘通りということは、行く気で行ったということ。勝負度胸はな