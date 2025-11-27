守備のベストナインに贈られる「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が27日、都内のホテルで行われ、記者投票で選ばれたセ、パ18選手にグラブ型のトロフィーと賞金50万円が贈呈された。楽天・村林一輝内野手（28）は、三塁手部門でプロ10年目にして初受賞。「めちゃめちゃうれしいし自信にしたい。与えられたところで自分のベストを尽くそうと試合に臨んだ。三塁にアジャストすることだけを考えた」と話した。グラブ型