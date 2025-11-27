巨人は27日、来季の一軍打撃コーチに李承菀氏が就任することを発表した。韓国出身の李承菀氏は現役時代、2004年から日本でプレー。ロッテ（2004〜2005）、巨人（2006〜2010）、オリックス（2011）と渡り歩き、2017年に現役を引退。引退後は斗山ベアーズで監督を務め、今年は10月末から始まった巨人の秋季キャンプで臨時打撃コーチを務めていた。● 巨人2026年コーチ陣◆ 一軍＜監督＞阿部慎之助監督＜オフェンス＞