収穫期を迎えたコメ山形県飯豊町がふるさと納税の返礼品として町内産のコメを送ることになっているにもかかわらず、誤って熊本県産のコメが約1900件発送されていたことが27日、町への取材で分かった。返礼品の提供や精米を担う外部業者間のミスが原因。町は対象者と既に連絡を取り、謝罪の上で回収と再発送を進めている。町によると、返礼品用のコメの提供を担っている熊本市の業者が町内産のコメを回収し、福岡県内の別会社の
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」
- 2. 【620円→390円】銀だこ「たこ焼き8個入り」をサンキュー価格の390円で販売【3日間限定】
- 3. 1等7億円、当せんくじ無効の危機
- 4. 三山凌輝 来年からソロアーティストとして活動開始 会社設立も報告 歌手・俳優・社長「三足のわらじ」
- 5. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 6. 斉藤被告の金銭トラブル 新証言
- 7. ヒカキン妻が犯罪レベルの被害
- 8. 買っていないおもちゃの箱を開けて…QRコードを読み取り不正にポイント取得した疑い 32歳男を逮捕 タカラトミーの｢ベイブレードX｣
- 9. 死去した部下の妻に強引にキスか
- 10. Cocomi SNSの誹謗中傷を「共有」
- 1. 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」
- 2. 1等7億円、当せんくじ無効の危機
- 3. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 4. 買っていないおもちゃの箱を開けて…QRコードを読み取り不正にポイント取得した疑い 32歳男を逮捕 タカラトミーの｢ベイブレードX｣
- 5. 死去した部下の妻に強引にキスか
- 6. ドタキャン客vs絶対に許さぬ店長
- 7. 「サゴ」が来年に流行の兆しか
- 8. 生活保護を拒否 70歳のリアル
- 9. 船橋で宝くじ1等3本出る 驚き
- 10. ＪＲ東日本オペレーター、１年半にわたりネット上で利用者中傷…電話番号２４５件も無断公開
- 1. 中国軍X 小泉大臣の発言にも警告
- 2. 「米大統領が助言」報道を否定
- 3. 小川氏再選「あってはならない」
- 4. エナドリに頼る 家は地獄の状態
- 5. 与党が衆議院で過半数回復へ
- 6. 「母を殺した」79歳息子が110番
- 7. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
- 8. 新卒で郵便配達員になった結果は
- 9. パナソニック公式社章 高額転売
- 10. 中国観光客は「来なくていい」
- 1. 日本離れたくない 母国への恐怖
- 2. トランプ氏 高市首相に要求か
- 3. ソウルで交通事故 邦人女児死亡
- 4. 高市氏の追い打ちで習氏切れたか
- 5. 中国人観光客が関西空港で転落死
- 6. 出ていけ 韓国で反中国デモ拡大
- 7. 香港火災で44人死亡 男3人を逮捕
- 8. フランス、志願制の新兵役導入へ 来夏から、ロシアの脅威に対抗
- 9. 日本で中国人への犯罪多発 中国
- 10. 「日本特有」飲食店の会計で混乱
- 1. 【620円→390円】銀だこ「たこ焼き8個入り」をサンキュー価格の390円で販売【3日間限定】
- 2. F1ブーム立役者が「愛車遍歴」に
- 3. 「ミスド福袋2026」予約受付へ
- 4. 年会費5280円で給油 本当に得?
- 5. 月418円 意外と知らぬ神サービス
- 6. 食洗機より手洗いのほうが割高?
- 7. 税務調査が入らない? 究極の方法
- 8. 席を立ち数分後…サイゼで違和感
- 9. 株式会社運営の保育園で精神崩壊
- 10. 宅配便の受け取り方法、対面「減」・置き配「増」…配達員のオートロック解錠には懸念も
- 1. Black Fridayで人気の商品 TOP15
- 2. Adobeソフトが半額に 11/28まで
- 3. Snow Peakやogawaが最大48%OFF
- 4. ワイヤレスイヤホンが最大58%OFF
- 5. Microsoft 365 1か月版が79%OFF
- 6. THE NORTH FACEのアウターもお得
- 7. dyson定番の掃除機が34%OFFに
- 8. 45%OFF以上 Amazonセールの目玉
- 9. マクラーレンホンダのF1カーも展示！東京モーターショー2015を公式スマホアプリ「TMS Mobile」で楽しもうーー東1-3ホール編【レポート】
- 10. Twitter「クソリプ」根絶へ?
- 1. イチロー氏 自身の葬儀に珍注文
- 2. 楽天・辰己「テーマは奇跡です」
- 3. イチロー氏40日連続で作った料理
- 4. 巨人・松本剛が入団決め手を語る
- 5. 「まるで高校生対小学生」の試合
- 6. 大谷財団に協力するはずだった人
- 7. ベリンジャーの獲得 大幅反響
- 8. 三笘復帰へ指揮官は苦しい胸の内
- 9. 「大谷は桁違い」ファンが最敬礼
- 10. 朗希 ド軍がWBC出場に「待った」
- 11. アンリ氏「古巣がCL制覇」へ期待
- 12. ナゴヤ球場が2030年代に移転へ
- 13. エ軍「最悪の契約」ぶり返される
- 14. 陸上男子100m 桐生祥秀の目標
- 15. リバプール 思うような結果出ず?
- 16. 新井麻衣／富士通レディース2009
- 17. デフリンピック東京大会が閉幕、日本勢は史上最多の５１個のメダル獲得…観客２８万人
- 18. インテルはCL5連勝ならず…キヴ監督「素晴らしい試合をしただけに失望は大きい」
- 19. バルサに痛手…今季好調のフェルミン・ロペスがヒラメ筋を負傷、約2週間の離脱へ
- 20. 【MLB】鈴木誠也、同点の豪快9号ソロ 11試合ぶり弾で8月初アーチ、地元ファン拍手喝采
- 1. 三山凌輝 来年からソロアーティストとして活動開始 会社設立も報告 歌手・俳優・社長「三足のわらじ」
- 2. 斉藤被告の金銭トラブル 新証言
- 3. ヒカキン妻が犯罪レベルの被害
- 4. Cocomi SNSの誹謗中傷を「共有」
- 5. 宮野真守「喉を壊して収録中止」
- 6. 僕はSMAPに…国分太一の覚悟
- 7. 首相の放った「7文字」波紋呼ぶ
- 8. 新作は「名探偵プリキュア!」に
- 9. 日テレ対応は「完全に人権侵害」
- 10. 辻に長女ドン引き…ネットは共感
- 1. 「埼玉」はなんて読む？埼玉県の地名だけど「さいたま」じゃない！
- 2. 夫を狙う女子社員の発言に呆れ
- 3. デブ、ブス 言われて求婚拒否
- 4. 熟年期の妻 髪を整えて愛が再燃
- 5. メイクのプロが愛用するコスメ
- 6. まるっと真似するだけ！【グローバルワーク】40代ママ店員さんがお手本♡「最旬スカートコーデ」
- 7. 【Amazonブラックフライデー2025】さらに安くなる！「48時間限定セール」徹底解説＆最速攻略ガイド
- 8. バイト先の女子高生に「合鍵」を押し付ける常連客→一方的な“婚活”に狙われた少女の恐怖【作者に聞く】
- 9. メリーチョコレートの猫シリーズ「ねこみゃみれ」♡2026バレンタインの主役に決定
- 10. 大好物とんかつ 食べきれずに
- 11. ドンキがPABLOとコラボ商品発売
- 12. 「この家を狙ってるんでしょ!?」義姉と義妹が目の前でバトル！ 義実家を狙った争いの勝者は？
- 13. 自分だけ見える同級生の幽霊がめちゃくちゃすぎる!?ホラーラブコメ『見えてますよ！ 愛沢さん』が反響呼ぶ【作者に聞く】
- 14. 産後のお腹 元に戻らないケース
- 15. 髪がキレイな人は「ツヤを使い分けている」しっとり・さらっと「タイプ別・ヘアプロダクト」
- 16. 「黒」が持つ魅力を再認識
- 17. 学歴で勝てないからって負け惜しみ？ バーで出会ったナンパ男が学歴ナルシストなので撃退した話
- 18. 【GUのブルーニット】が冬に映える！ 40・50代が参考にしたい「お手本コーデ」
- 19. 長澤まさみ、第67回カンヌ国際映画祭でステラ マッカートニーのドレス
- 20. 松島花、働く女性のファッションを「もっと魅力的にするお手伝いがしたい」