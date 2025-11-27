深刻化する野生動物による農業被害を防ごうと、山形市の畑では９月からオオカミに似た動物撃退装置を使った実証実験が行われています。実験スタートからまもなく３か月。導入後の効果について現場で話を聞きました。 【写真を見る】「オラオラオラ！」"モンスターウルフ" に効果はある！？クマ撃退の切り札になるか…実験スタートからまもなく3か月キャベツ畑の食害の実態は（山形） モンスターウル