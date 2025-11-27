山形県飯豊町がふるさと納税の返礼品として町内産のコメを送ることになっているにもかかわらず、誤って熊本県産のコメが約1900件発送されていたことが27日、町への取材で分かった。返礼品の提供や精米を担う外部業者間のミスが原因。