プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日に行われ、2025年度のパ・リーグ最優秀選手賞を受賞したのはソフトバンク・モイネロ投手。入団9年目にして初受賞となったモイネロ投手は今季24試合に先発登板し、12勝3敗、防御率1.46をマーク。チームのパ・リーグ連覇と5年ぶりの日本一に貢献しました。24年度は同じくソフトバンクの近藤健介選手が受賞。129試合に出場し、436打数137安打、19本塁打で打率