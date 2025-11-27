香港の高層マンションで26日発生した大規模な火災で、これまでに55人の死亡が確認されました。今も消火活動が続く現場から最新の情報を伝えてもらいます。現在も火が収まる気配はありません。つい10分ほど前にもパンパンという爆発音と共に、新たな炎が噴き出しました。そして、先ほどよりも炎が大きくなっているように感じます。いまも黒煙が立ち上っています。複数の消防車が並んでいまして消火活動、そして放水が現在も続けられ