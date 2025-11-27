気象庁は、27日午後から28日にかけて西日本から東日本の広い範囲で黄砂の飛来が予想されると発表しました。 【写真を見る】【黄砂情報】27日午後から28日にかけて西日本・東日本の広範囲に黄砂予想視程悪化や交通影響のおそれ【27日～30日までの黄砂シミュレーション】 中国大陸のゴビ砂漠やタクラマカン砂漠付近では、大規模な砂嵐が発生していて、この砂が上空の偏西風に乗って、日本付近へ飛来すると予想されて