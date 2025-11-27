女優の川津明日香が２７日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。インスタグラムに「なながーるとそっくり格好」とつづり、ブラウンのモコモコアウターを着た姿を披露。モデルや女優として活躍する新野尾七奈（しんのお・なな）との２ショットもアップした。この投稿にファンからは「可愛すぎ！」「このコーデも似合ってる」「素敵な写真」「モコモコがお似合い」などの声が寄せられている。