この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 『かまってニャン！』策士すぎる…ピアノ邪魔する確信犯ネコに1.6万いいね ご紹介するのは、あんこともなか🐾充電ねこ(@cat_anko3)さんが飼っている猫ちゃんの、あまりにも可愛すぎる姿に注目が集まった投稿です