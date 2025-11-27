カングーに待望のロングボディが日本導入ルノー・ジャポンは2025年11月27日、人気MPVモデル『ルノー・カングー』のロングボディ車である『ルノー・グランカングー』を特別仕様車として日本市場に投入することを発表した。【画像】2026年導入のルノー・グランカングーと2023年のカングージャンボリーで日本初披露された際の様子全20枚『グランカングー』は、現行カングーのホイールベースと全長を延長することで、広大な室内空間