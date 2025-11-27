STARTO ENTERTAINMENTは27日、音楽が聴ける無料ポッドキャストサービス「mimi-ni」をスタートすると発表した。【写真】第一弾は…華やかな衣装に身を包んだTravis Japan「本日11月27日から新たに音楽が聴けるポッドキャストサービス『mimi-ni（ミミニ）』を開始します」と報告。第一弾は、Travis Japanのポッドキャスト番組を配信し、順次、コンテンツを拡充していく。「mimi-ni」は、同社が企画・運営。専属契約タレントの