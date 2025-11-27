国内トップレベルのダンサーが、高知県いの町の小学校を訪れ、情熱的な踊りと優れた技術を披露しました。11月27日にいの町のとさ自由学校で特別ダンスショーを開いたのはトップ社交ダンサーの藤井創太さんと細見マリアさんです。藤井さんは、小学1年生からダンスをはじめ、世界大会で優勝。また全日本ダンススポーツ選手権のラテン部門で6大会連続優勝している実力派です。とさ自由学校では、キャリア学習