ボートレース福岡SGチャレンジカップ、及びG2レディースチャレンジカップは3日目の開催を終えた。SGだけではなく、女子G2も盛り上がりを見せている。3日目の主役は平高奈菜（38＝香川）。前半は圧巻の5コース捲りを決め、後半はインからビシッと逃げ切った。さぞかし景気のいいコメントが出るのかと思いきや、意外にそうでもない。「前半はたまたまですよ。後半は回り過ぎ。清ちゃん（清埜翔子）に伸びられました。（いい壁