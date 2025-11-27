契約更改を終え、取材に応じる広島・秋山＝27日、マツダスタジアム広島の秋山翔吾外野手が27日、マツダスタジアムで契約交渉し、5千万円減の年俸1億3千万円プラス出来高払いで更改した。右足首負傷での離脱や中村奨成らの奮闘もあって出場64試合にとどまり、「ポジションを奪い返せなかったのは実力不足」と振り返った。来年4月に38歳となる。同い年の前田健太投手の楽天加入に「彼が成績を伸ばせば、もっと頑張らないと、まだ