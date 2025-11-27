日本相撲協会は27日、東京・両国国技館で理事会を開き、常盤山部屋を部屋付きの湊川親方（29）＝元大関貴景勝、本名佐藤貴信、兵庫県出身＝が大相撲初場所（来年1月11日初日・両国国技館）後の1月26日付で継承し「湊川部屋」に名称変更することを承認したと発表した。3月1日に協会定年の65歳を迎える師匠の常盤山親方（元小結隆三杉）は湊川部屋付きとなる。小結隆の勝や十両若ノ勝ら力士8人は、全員が湊川部屋に所属する。行