アメリカの首都・ワシントンのホワイトハウス近くで起きた州兵銃撃事件を受け、トランプ大統領が演説し、「アメリカを再び安全な国にする」と呼びかけました。ホワイトハウス近くの路上で26日午後、パトロールをしていた州兵2人が銃撃されました。2人は重体です。現場で拘束された容疑者は、2021年にアメリカに入国したアフガニスタン国籍の29歳の男で、FBI（連邦捜査局）はテロ事件とみて捜査しています。トランプ大統領：わが国