部下の既婚男性とホテルで密会していた前橋市の小川晶市長。退職願の提出を受け、市議会はきょう行われた本会議で市長の辞職について全会一致で同意しました。前橋市小川晶 市長「本日付で市長を辞職させていただきたい。前橋の未来に不可欠な議論が控えている。そうした時期だからこそ、市長職を離れることで議事進行の支障とならないよう、自分の行動に対するけじめをつけることが最善だと判断いたしました」午後1時から