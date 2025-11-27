香港の高層マンションで起きた大規模火災は、これまでに55人が死亡し、270人以上が行方不明になっています。【映像】高層マンション 大規模火災地元メディアによりますと、香港北部大埔の高層マンションで26日に起きた火災ではこれまでに殉職した消防士1人を含め55人が死亡し、72人がけがをしています。また270人以上が行方不明のままです。警察は工事会社の責任者ら3人を過失致死の容疑で逮捕し、事務所を家宅捜索しました