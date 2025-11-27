フリーアナウンサーの山本モナさんが、自身のインスタグラムを更新。令和7年司法試験に合格し、友人たちが祝賀会を開いたことを報告しました。 【写真を見る】【 山本モナ 】司法試験合格で「友達のみんながお祝いをしてくれました」祝賀会で笑顔山本さんは11月13日に「この度、令和7年司法試験に合格しました」と合格の報告をインスタグラムで投稿。ロースクール受験から考えると5年の歳月をかけての合格だったことを