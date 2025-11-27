天皇陛下は、最高裁判所の長官や判事などを皇居に招き、昼食を共にされました。27日正午ごろ、陛下は秋篠宮さまと共に宮殿で、最高裁判所の今崎幸彦・長官や判事など約20人と面会されました。陛下は約40年前の1986年、秋篠宮さまと兄弟で最高裁判所を訪れ、当時の長官の案内で法廷などを見学した経験があり、今崎長官に「昭和61年に2人で伺いました。当時、矢口洪一長官でした」と伝え、その後、昼食を共にされました。