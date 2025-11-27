右膝手術に伴い長期離脱しているサッカー元日本代表DF冨安健洋（27）＝福岡市出身＝が26日、トレーニングの様子を自身のインスタグラムに投稿した。イングランド・プレミアリーグのアーセナルに所属していた冨安は、2023年と今年2月にそれぞれ右膝を手術。7月に双方が契約解除で合意し、アーセナルを退団し、無所属になっている。冨安はインスタグラムに「Stepbystep.（一歩ずつ）」というメッセージとともに、動画を公