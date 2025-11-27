瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。夜は雲が増えて、雨の降るところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあります。28日の昼前にかけては海沿いで風が強まる見込みです。また、28日の午前まで黄砂の飛来が予想されているため、見通しの悪化や体調管理に注意してください。 28日は次第に天気が回復して、晴れの範囲が広がる見通しです。朝の最低気温は岡山で7度、津山で5度、高松で10度でしょう。日中の最高気温は