＜JLPGAファーストQT B地区3日目◇27日◇裾野カンツリー倶楽部 (静岡県)◇6468ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの第3ラウンドが終了した。26歳の大林奈央が「69」をマークし、トータル7アンダー・単独首位に浮上した。【写真】森田理香子さんがドレスアップしましたトータル4アンダー・2位タイに宮澤美咲と山本景子。トータル3アンダー・4位タイには山路晶、古家翔香、酒井千絵、但馬友が続いた。来季ルーキーイヤーを迎