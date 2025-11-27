＜JLPGAファーストQT A地区3日目◇27日◇こだまゴルフクラブ（埼玉県）◇6545ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの第3ラウンドが終了し、28歳の高木萌衣、33歳の東浩子がトータル10アンダー・首位に並んだ。【写真】馬場咲希さんの肩出しドレストータル9アンダー・3位に今年のプロテストを突破した藤本愛菜。8アンダー・4位タイに安田彩乃と酒井美紀、7アンダー・6位タイには横峯さくらと林菜乃子が続いた。来季ルーキーイ