前橋市の小川晶市長（42）が部下の幹部職員とラブホテルに通っていた問題で、小川市長は11月25日に市議会議長に退職願を出し、27日の議会で認められ辞職した。理由について、「どれだけ謝っても尽きるものではない」「自らの行動に対するけじめをつけることが最善」などと説明しているが、７日前まではそうした理由で辞職を求める市民の声を受け入れる姿勢はなかった。なぜ小川市長は突然真逆の方針転換に打って出たのか―