前回の前橋市長選挙 投票の様子＝２０２４年＝ 前橋市議会は２７日の本会議で小川市長の辞職に全会一致で同意しました。市の職員とラブホテルで複数回面会した問題の発覚からおよそ２カ月で責任を取った形です。 市選挙管理委員会によりますと、前橋市長選と定数１の市議会議員補欠選挙は１月５日（月）告示、１２日（月・祝）投開票に決まりました。日曜日を投開票日とするのが一般的で、極めて異例な形です。 市選管では