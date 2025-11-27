国内自動車大手8社の10月の生産・販売実績自動車大手8社の10月の世界生産台数が27日、出そろった。トヨタ自動車は前年同月比3.8％増の92万6987台となり、単月として過去最高を更新。インド市場で好調なスズキは6.0％増の30万4917台で2位だった。8社の合計は1.5％減の222万7509台となり、トランプ米政権の関税政策などの影響を受け5社で減少した。トヨタは北米でハイブリッド車（HV）の好調な販売が続いた。ホンダは10.9％減の3