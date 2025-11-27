――LUAが告げる、12月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？★12月の星の動き★12月1日、金星が射手座に入って迎える師走。2025年もいよいよ最終月を迎えました。25日のクリスマスには、金星は山羊座に移動します。恋の目標に向かってチャンスを追い求めていたところから、パートナーと向き合うリアルな時間という展開です。射手座のパワーで出会いを探し、新年へのカウントダウンを恋人と過ごすプランが有力になるでし