コーセーコスメポートのクレンジングブランド「ソフティモ」がポケモンとコラボレーションした「ポケモンスペシャルパッケージ」の商品を、12月1日から全国の量販店、ドラッグストアなどで発売する。クレンジングブランド「ソフティモ」から「ポケモンスペシャルパッケージ」が12月1日に登場今回は水彩タッチで柔らかく表現したポケモンたちの限定デザインがお目見えする。寝そべって微笑むピカチュウがデザインされた「スピ