れいわ新選組の高井崇志幹事長が２７日、国会内で会見し、山本太郎代表の任期満了に伴う党代表選（１２月１日告示、８日投開票）の概要について発表した。元つばさの党で、政治系ＹｏｕＴｕｂｅｒの根本良輔氏が高井氏に推薦人就任を願い出る場面があった。代表選に立候補するには国会議員１人以上の推薦が必要になる。３年前の代表選には山本太郎氏、共同代表制を訴える大石晃子氏・櫛渕万里氏の両陣営、評論家の古谷経衡氏が