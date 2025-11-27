絶滅の恐れのある野生動物を保護するワシントン条約の締約国会議に、取引規制の対象にすべてのウナギを追加する案が提案され、27日午後、採決されました。可決ならウナギの高騰が予想されますが、果たして、その結果は？こんがり炭火で焼いたウナギ。香ばしい匂いがたまらないですよね。きょう、浜松市にあるこのウナギ店では、多くの客でにぎわっていました。（客）「おいしいです。関西風のウナギって初めて、食べるんですけど、