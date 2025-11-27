11月20日、Aぇ！ groupのメンバーだった草間リチャード敬太が、グループを脱退することを発表した。同日には、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトに本人からのコメントが掲載され、ファンからの悲しみが広がった。公式サイトには、「弊社契約タレント 草間リチャード敬太に関するお知らせ」と題し、コメントが発表された。草間は、「Aぇ！ groupのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期