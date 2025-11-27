11月26日、辻希美がInstagramで長女・希空（のあ）が18歳の誕生日を迎えたことを報告した。親子ツーショット写真も投稿したが、現在に至るまで苦労も多かったようだ。希空は2024年11月、Instagramと公式YouTubeチャンネルを開設し、芸能事務所に所属したことを発表した。娘の芸能界入りから1年、晴れて成人を迎え、辻は《18年前の今日、希空が私をママにしてくれた日 18年という月日…正直、、、長かったです》と、振り返った