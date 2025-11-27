お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）が26日、自身のインスタグラムを更新。妻の“ミキティ”こと藤本美貴（40）が自宅で撮影した庄司の写真と、センス光るツッコミが「面白い」と反響が集まっている。【写真】ミキティが思わず「右サイドマジで気をつけなよ！」とツッコんだ、庄司智春の姿庄司は「写真撮ってあげるって言われたから笑顔でピースしたらこれだもんな…」と残念そうなコメントを添え、ピースサインで笑顔を