桜島の南岳山頂火口で27日午後2時40分に噴火が発生し、噴煙が火口から1000mの高さまで上がり、中量の噴煙が東に流れました。 しています。桜島降灰予報（定時） 現在、桜島は噴火警戒レベル３（入山規制）です。 ２７日１５時から２８日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。 時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離 ▼２７日１５時から１８時まで 東