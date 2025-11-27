天津市内の就業ステーションで、求職者（左）にサービスを提供する職員。（天津＝新華社配信）【新華社天津11月27日】中国天津市には、人力資源・社会保障部門が設立した「就業ステーション」が130カ所あり、これまでに計500回以上の求人イベントを開催している。失業者や就業が難しい人などを中心に延べ5万5千人が利用し、約5千人が仕事を見つけることができた。天津市内の就業ステーションで開かれた求職者向けの職業技能訓練