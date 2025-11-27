巨人の阿部慎之助監督、山崎伊織投手が２７日、都内のホテルで行われた「ニッポン放送ショウアップナイターカンファレンス」に登壇した。阿部監督はイベント内で４番・岡本がポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指しているが、岡本に代わる４番は決定したか問われ、「まだ決めていません！」とコメント。「すばらしい補強もしていただきましたし、岡本が抜けてしまうんですけど、ピンチじゃなくてチャンスに変えて