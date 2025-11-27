ゴンチャは、2025年11月27日から期間限定で、「あまおうホリデー」を販売しています（一部店舗を除く）。あまおう尽くしのホリデードリンクが登場今年はティーエードが新登場し、ミルクティー、ホットと合わせて全3種に。さらに、あまおうの香りが広がる「あまおう和紅茶」も季節のおすすめティーとして販売が始まったほか、「いちごのフィナンシェ」も加わった華やかなラインアップです。・あまおうホリデー ミルクティー（ICED/M