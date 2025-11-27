南海電鉄は創業１４０周年を記念し、郄島屋との共催で「南海ホークス」の歴史を振り返る特別イベント「南海ホークス展 〜ＬｅｇａｃｙｉｎｔｏｔｈｅＦｕｔｕｒｅ〜」を１２月２６日から郄島屋大阪店で開催すると発表した。開催期間は１２月２６日から来年１月５日で、入場料は大人９００円、小学生〜高校生４５０円、小学生未満無料。２６日から３０日に来場した各日先着６０人には、ソフトバンクホークス