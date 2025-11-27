広島の秋山翔吾外野手が２７日、マツダスタジアム内で契約更改交渉に臨み、５０００万円ダウンの年俸１億３０００万円プラス出来高（金額は推定）でサインした。今季は開幕直後の右足首の故障も影響し、スタメン２９試合を含む出場６４試合で打率２割６分２厘、１本塁打、５打点という成績に終わった。「当然そうなる（ダウン）。積み重ねてきたものがある分だけ（減額が）これで済んでる部分もあるし、まだ残してくれている部