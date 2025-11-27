竹中工務店「宇宙のくらしをつくる建築展」12月10〜14日に開催月面ベースキャンプからルナタワーまで紹介建設大手の竹中工務店は、「宇宙のくらしをつくる建築展｜Lunar Architecture by TAKENAKA」を、2025年12月10日（水）から14日（日）まで東京都港区の建築会館ギャラリーで開催します。月面探査最初期の無人探査ロボットや月面ベースキャンプ、民間スペシャリストのための長期運用滞在施設など、宇宙での建築とその暮らしを