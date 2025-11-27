中部電力は、浜岡原発の工事で正式な契約変更や清算手続きを行っていなかったとして、伊原副社長ら幹部2人が責任をとり、退任すると発表しました。中部電力によりますと、11月30日付で退任するのは、原子力本部長の伊原一郎・副社長執行役員と原子力部長の名倉孝訓執行役員の2人です。2人が管轄する「原子力部門」では、浜岡原発で行われる安全性向上対策工事の仕様変更について、本来「調達部門」と協議して取引先に依頼しなけれ