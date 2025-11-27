巨人・泉口友汰内野手（26）が27日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み3700万円増の年俸5900万円でサインした。2年目の今季は開幕を2軍で迎えるも、堅実な守備と勝負強い打撃で遊撃のレギュラーに定着。133試合に出場し、154安打、打率・301、出塁率・362をマーク。ベストナイン、ゴールデン・グラブ賞も受賞。「想像していないようなシーズンだった。3割を打てたことは自信になる」と振り返った。来季へ「今年は開幕2軍