電気イメージ 四国電力は27日、12月使用分（2026年1月支払い）の電気料金の燃料費調整について発表しました。 2025年10月の貿易統計が発表されたのに伴い、低圧の顧客の電気料金に適用される平均燃料価格が１klあたり600円上がり、燃料費調整単価が1kWhにつき7.15円と前月比＋0.09円になったため、平均的な家庭の支払額は8345円と、前の月と比べて23円値上がりします。