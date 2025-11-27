巨人・阿部慎之助監督（46）と山崎伊織投手（27）が27日、都内で行われた「ニッポン放送ショウアップナイターカンファレンス2026」に参加した。来季の開幕投手を問われた阿部監督は「伊織でいってほしいけどな。体調もあるでしょうし、すばらしいキャンプ、オープン戦を送ってもらって、やっぱり今年の勝ち頭の山崎が来年開幕で投げてほしいという希望はあります」と期待。指揮官より前に行われた別パートで開幕投手への意欲を