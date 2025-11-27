川崎市川崎区扇島の首都高湾岸線で２０２０年８月、時速２００キロ超で走行して車に追突し、夫婦２人を死亡させたとして自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死など）に問われた東京都江戸川区、会社役員彦田嘉之被告（５５）の裁判員裁判の初公判が２５日、横浜地裁（足立勉裁判長）であった。彦田被告は「制御困難な速度で車線変更したり、妨害目的で運転したりした事実はありません」などと述べ、起訴事実を否認した。